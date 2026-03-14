A Paralimpíada de Inverno deste ano, realizada em Milão e Cortina d'Ampezzo (Itália), termina neste domingo (15). O último dia reserva as disputas de 20 quilômetros (km) do esqui cross-country, na cidade de Tesero, a partir das 5h (horário de Brasília), com participação de seis brasileiros e a esperança de mais uma medalha histórica.

Responsável pela primeira vez de um atleta do país em um pódio paralímpico de inverno, com a prata no sprint (um quilômetro) para esquiadores que competem sentados, Cristian Ribera mira uma segunda medalha em Milão-Cortina. No Mundial do ano passado, em Toblach (Itália), o rondoniense - que é radicado em Jundiaí (SP) - ficou com o bronze nos 20 km.

"Já estudamos os tempos dos dez melhores para podermos chegar firmes e fortes nas primeiras colocações. O esporte é individual, mas tem uma equipe enorme trabalhando e é por isso que a gente está evoluindo", explicou Cristian, que nasceu com artogripose (doença que afeta as articulações das pernas), em depoimento ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).