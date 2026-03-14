Em uma noite de belos gols, o Real Madrid não teve dificuldades para vencer o Elche por 4 a 1 neste sábado (14), em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, realizado no Santiago Bernabéu.

Rudiger, Fede Valverde, Huijsen e Arda Guler marcaram os gols do Real Madrid na partida. Manuel Ángel marcou contra para o Elche. Com direito ao 'gol que Pelé não fez', de antes do meio campo, marcado pelo turco Arda Guler no final do jogo.

O Real chegou a 66 pontos e é o segundo colocado, um ponto atrás do líder Barcelona, que ainda joga na rodada. Já o Elche é o 17º, com 26 pontos, apenas um à frente da zona de rebaixamento.