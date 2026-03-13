FUTEBOL
Veja confrontos e classificados da quarta fase da Copa do Brasil
da Folhapress
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A terceira fase da Copa do Brasil terminou nesta quinta-feira (12), e 24 times avançaram no torneio. Os jogos da quarta fase serão disputados na próxima semana, em datas e horários ainda a serem divulgados pela CBF.
Veja os confrontos
- Volta Redonda x Barra-SC
- Sport x Athletic Club
- Nova Iguaçu x Fortaleza
- Jacuipense x Novorizontino
- São Bernardo x Ceará
- Vila Nova x Confiança
- Atlético-GO x Ponte Preta
- Maringá x Goiás
- Juventude x Águia de Marabá
- Londrina x Operário-PR
- CRB x Figueirense
- Portuguesa x Paysandu
Times da Série A entram na próxima fase
Os 20 clubes da elite se juntarão aos 12 classificados da quarta fase, e os confrontos serão definidos por sorteio. As partidas serão em jogos de ida e volta e acontecerão entre os dias 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta).
Os times que já estão garantidos na 5ª fase: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Mirassol, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Athletico-PR, Coritiba, Bahia, Vitória, Remo e Chapecoense.