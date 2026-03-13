Herói do título da Libertadores, o zagueiro Danilo tem sido figura importante na imersão de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo.

Em um trabalho que tem pouco mais de uma semana, o defensor de 34 anos se aproximou do treinador e tem feito o meio-campo para transmitir o contexto atual do Flamengo para o português. E nisso entram questões de ambiente e linha de pensamento dos jogadores.

Como uma via de mão dupla, o zagueiro ajuda o elenco a absorver a filosofia do novo treinador.