A Justiça de São Paulo aceitou um acordo entre o Ministério Público e o paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, após o jogador ter chamado um adversário de "venezuelano morto de fome" durante partida pela Libertadores, no ano passado, no estádio do Morumbi.

Pelo acordo firmado na quarta-feira (11), o atleta terá de cumprir medidas educativas, como assistir a aulas sobre xenofobia e depois gravar quatro vídeos, de cerca de dois minutos cada, explicando com suas próprias palavras o que entendeu de cada aula. Além disso, ele se comprometeu a visitar o Museu da Imigração.

As partes também concordaram que o atleta deverá fazer quatro publicações contra a xenofobia nas redes sociais, uma a cada 30 dias, com conteúdo aprovado previamente pelo Ministério Público. Ele ainda terá de doar R$ 61 mil em livros para a Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente.