A mudança climática está deixando os dias mais longos. Segundo um estudo publicado na revista científica Journal of Geophysical Research: Solid Earth, há um motivo preocupante por trás desse fenômeno.

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Cientistas descobriram que o aquecimento global está desacelerando levemente a rotação da Terra, aumentando a duração do dia. Isso ocorre devido ao derretimento de grandes massas de gelo, como as da Groenlândia e da Antártida.