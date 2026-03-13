A Renner removeu de suas lojas a blusa com a frase 'regret nothing' (não se arrependa de nada) usada por Vitor Hugo Simonin, 19, réu pelo estupro coletivo sofrido por uma jovem de 17 anos, no Rio de Janeiro.

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Ele vestia a camiseta com a inscrição quando se entregou à polícia no dia 4, como mostrou reportagem da Folha de S. Paulo. A retirada da peça ocorreu no domingo (8).