O vídeo gravado no elevador do prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde uma jovem de 17 anos relatou ter sido estuprada coletivamente, mostra o grupo de cinco acusados aparentemente comemorando o acontecimento. As imagens foram obtidas pelo programa Fantástico, da TV Globo.

"A mãe de alguém teve que chorar, porque as nossas mães hoje...", disse um deles após a ocorrência. A reportagem também exibiu imagens do grupo entrando no apartamento.

A mãe e o irmão da vítima disseram ao Fantástico terem visto roxos no corpo da jovem, da altura da axila até as coxas. A mãe afirmou que os suspeitos chutaram a jovem quando ela pediu para parar o ato e relatou que o menor insinuava que atacaria sua outra filha, de 12 anos, caso a irmã relatasse o crime.