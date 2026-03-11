Um avião da Azul declarou "emergência" para pouso após a decolagem e retornou ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, por volta das 19h20 desta quarta-feira (11).

Voo saiu de Congonhas com destino ao aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Em nota, a Azul disse que o avião precisou retornar devido a "questões operacionais". Eles não detalharam qual seria o tipo de problema.

Aeronave pousou em segurança, segundo a companhia aérea. A empresa disse que os clientes desembarcaram normalmente após os protocolos da companhia e do aeroporto.