Após quase seis meses de desabastecimento, o Rivotril (clonazepam) na versão em gotas de 2,5/mg está voltando às prateleiras de farmácias no Brasil. A informação foi checada pela reportagem junto às principais redes do país e confirmada pela Biopas Brasil Produtos Farmacêuticos, responsável pela comercialização do medicamento, que afirma ter retomado a distribuição após a conclusão de atualizações na planta fabril da Itália.

A versão sublingual de 0,25 mg, porém, que também esteve em falta nas farmácias, ainda não voltou ao mercado. Segundo a Biopas, o produto está nas etapas finais do processo de transição da planta fabril para a Espanha, com previsão de retomada ainda no primeiro semestre de 2026.

A interrupção no abastecimento ocorreu em meio à transferência da produção para as novas unidades industriais na Europa. À época, a Biopas havia informado que a distribuição da versão em gotas seria regularizada ainda em 2025, enquanto a apresentação sublingual retornaria no primeiro semestre de 2026.