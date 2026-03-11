O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (11) que o ministro Fernando Haddad (Fazenda), seu provável adversário na eleição para o governo do estado deste ano, aumentou um imposto a cada 30 dias.

A fala foi uma resposta a Haddad, que em entrevista a José Luiz Datena na semana passada afirmou que o Governo de São Paulo é blindado de críticas.

"Você, sendo da mídia, acha que isso é verdade? A mídia sempre vai criticar. Ninguém é blindado de crítica em lugar nenhum. Tem bom trabalho e tem trabalho que é ruim. O que eu posso fazer se ele aumentou um imposto a cada 30 dias? Não é culpa minha, é culpa dele", disse Tarcísio após a fala de Haddad ser mencionada.