11 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
POLÍTICA

Caso Master e chapa bolsonarista raiz isolam Ibaneis no DF

Por Augusto Tenório | da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter
José Cruz/Agência Brasil
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB)
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB)

O caso Master levou ao isolamento do governador Ibaneis Rocha (MDB), que perdeu qualquer chance de apoio do PL para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal.

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), até então seu aliado, viu na divulgação de um contrato milionário do escritório do emedebista com a Reag, investigada no contexto das fraudes no banco, o momento ideal para desembarcar da base.

Por ora, o governador tem dito que manterá sua candidatura ao Senado mesmo sem apoios considerados chave. Mas seus próprios aliados não descartam que talvez ele tenha que recorrer a um plano B, como se candidatar a deputado federal, para garantir uma eleição e evitar perder o foro especial, que eventualmente o protegeria de investigações no caso Master.

Pessoas próximas ao governador dizem que também não está descartado que ele decida ficar até o final do ano no cargo, justamente para manter seu foro.

Ibaneis foi eleito em 2018 e reeleito quatro anos depois com apoio de Bolsonaro. Para a eleição de 2026, seu plano era concorrer ao Senado numa aliança com o PL, dando a segunda vaga de senador na sua chapa a um candidato ou candidata bolsonarista. Nesse desenho, a vice-governadora Celina Leão (PP) foi escolhida para disputar o Governo do Distrito Federal.

Agora, o PL rompeu de vez com Ibaneis e caminha para lançar duas candidatas ao Senado: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a deputada federal Bia Kicis.

Apesar do rompimento, o partido pretende manter o apoio para Celina concorrer ao governo, numa das poucas convergências com Ibaneis. O atual governador indicaria o vice nessa composição, seu secretário da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha.

A avaliação é que Ibaneis ficou numa encruzilhada. O PL escolheu duas candidatas consideradas fortes e com amplo reconhecimento na base bolsonarista e dobrou a aposta, apoiando a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara Legislativa do DF para investigar a fraude que envolve o BRB (Banco de Brasília).

Na esquerda, as portas também estão fechadas para Ibaneis. O PT pretende lançar o presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Leandro Grass, ao governo. O PSB, por sua vez, tem como pré-candidato Ricardo Cappelli, presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), que foi interventor do Distrito Federal logo após 8 de Janeiro.

Se, de um lado, o PL pede uma CPI contra Ibaneis, do outro PSB e PSOL acionaram o STF (Supremo Tribunal Federal) cobrando investigação do emedebista e seu afastamento do cargo. A despeito do cerco, aliados no MDB afirmam que o governador tem repetido que pretende concorrer ao Senado, mesmo sem o apoio dos bolsonaristas.

No PL, o apoio a Celina está encaminhado, mas lideranças do partido condicionam a manutenção da aliança ao desenrolar do caso Master. Há um temor de que a aliança com ela vincule o partido a personagens envolvidos no escândalo.

No PL, a ordem é pressionar pela CPI. "Não dá mais para esperar. Quando aparecem indícios graves de desvio de recursos, temos obrigação de agir. CPI é instrumento de fiscalização, e esta se tornou inevitável", afirmou Bia Kicis, que também é presidente do partido no Distrito Federal.

O PL já avaliava rifar Ibaneis na eleição, pois preferia ter as candidatas identificadas com o chamado bolsonarismo raiz. Nesse cenário, a crise envolvendo a tentativa de compra do Master pelo BRB deu munição à ala que não pretendia dar espaço ao atual governador.

A crise entre o bolsonarismo e Ibaneis escalou na última semana, quando a Câmara Legislativa aprovou autorização para o Governo do Distrito Federal fazer um aporte no BRB. A medida tem como objetivo cobrir prejuízos relacionados às operações com o Master.

Na Câmara Legislativa, a base de Ibaneis tem 17 dos 24 deputados distritais. Mas três nomes até então governistas votaram contra o projeto: Thiago Manzoni (PL), que agora lidera a articulação pela CPI, Rogério Morro da Cruz (PRD) e João Cardoso (Avante).

CONTRATO COM A REAG

A Folha de S. Paulo teve acesso ao documento que comprova que o escritório de advocacia de Ibaneis vendeu para o fundo Reag Legal Claims os direitos sobre o recebimento de honorários no valor de R$ 38,13 milhões -equivalente a 10% da condenação-, com data-base de dezembro de 2021. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo.

Segundo investigações da Polícia Federal, a Reag estava envolvida na teia de fraudes financeiras encabeçada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Ibaneis diz que desconhece a negociação com a Reag. "Ele está afastado do escritório de advocacia desde 2018, de modo que não possui informações sobre negociações realizadas quase seis anos após seu afastamento", diz sua defesa, em nota.

Comentários

Comentários