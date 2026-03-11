O caso Master levou ao isolamento do governador Ibaneis Rocha (MDB), que perdeu qualquer chance de apoio do PL para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal.

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), até então seu aliado, viu na divulgação de um contrato milionário do escritório do emedebista com a Reag, investigada no contexto das fraudes no banco, o momento ideal para desembarcar da base.

Por ora, o governador tem dito que manterá sua candidatura ao Senado mesmo sem apoios considerados chave. Mas seus próprios aliados não descartam que talvez ele tenha que recorrer a um plano B, como se candidatar a deputado federal, para garantir uma eleição e evitar perder o foro especial, que eventualmente o protegeria de investigações no caso Master.