A advogada argentina Agostina Páez, 29, ré sob acusação de injúria racial no Rio de Janeiro, publicou nesta quarta-feira (11) um vídeo em suas redes sociais em que pede desculpas publicamente e admite pela primeira vez ter cometido um erro ao agir de forma racista contra funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul da cidade.

No vídeo, Páez afirma que decidiu se pronunciar após trocar de equipe de defesa. Até recentemente, ela era representada pelo advogado argentino Ezequiel Roitman. Agora, sua defesa passou a ser conduzida pela advogada brasileira Carla Junqueira.

"Sei que não cometi um pequeno erro. Minha reação foi muito grave. Assumo minha responsabilidade e estou pagando as consequências disso", disse. "Peço desculpas do fundo do meu coração a todas as pessoas que se sentiram ofendidas, feridas ou humilhadas pela minha atitude."