A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de estupro coletivo de um estudante de 12 anos em uma escola estadual na zona norte da capital paulista. O crime teria ocorrido dentro de um dos banheiros da unidade, envolvendo alunos da idade da vítima e outros mais velhos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como ato infracional - estupro de vulnerável no 46º DP e encaminhado para o 74º DP, responsável pela área da escola.

A vítima e outros estudantes envolvidos devem prestar depoimento nos próximos dias.