Rompimento de reservatório da Sabesp deixa 1 morto e 7 feridos
Um homem de 45 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após o rompimento de um reservatório de água da Sabesp na manhã desta quarta-feira (11) em Mairiporã, na Grande São Paulo.
O colapso da estrutura, que estava em construção pela empresa, causou uma enxurrada que atingiu casas e veículos no bairro Parque Náutica da Cantareira, por volta das 11h.
A Sabesp pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que prestará assistência aos afetados e ressarcirá os prejuízos.
Ao menos três casas foram atingidas diretamente e cerca de dez veículos foram danificados pela força da água, segundo os bombeiros. Relatos preliminares apontam danos em mais cinco residências.
Sete vítimas foram socorridas pelas equipes de resgate, sendo uma em estado grave. O corpo do homem foi localizado pelos bombeiros após buscas na área afetada.
Participam do atendimento equipes do Corpo de Bombeiros, com 13 viaturas mobilizadas, além da Defesa Civil, do Samu e da concessionária de energia.
Em nota, a Sabesp afirmou que o reservatório que se rompeu pertence à companhia e estava em construção no bairro Capoavinha. A empresa disse que acionou imediatamente equipes operacionais e de assistência social, além das autoridades competentes, para prestar apoio aos moradores da região.
Em nota, o Governo do Estado de São Paulo afirmou que se solidariza com a família da vítima e com os demais atingidos e que investigações serão conduzidas para esclarecer as responsabilidades pelo ocorrido.
A gestãoTarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que equipes da Defesa Civil estadual foram enviadas ao local para acompanhar as ações de resposta, além da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e do secretário-chefe da Casa Civil, Roberto Carneiro;
A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), iniciará procedimentos para apurar as causas técnicas do acidente e as circunstâncias envolvendo testes realizados no reservatório.