Um homem de 45 anos morreu e outras sete pessoas ficaram feridas após o rompimento de um reservatório de água da Sabesp na manhã desta quarta-feira (11) em Mairiporã, na Grande São Paulo.

O colapso da estrutura, que estava em construção pela empresa, causou uma enxurrada que atingiu casas e veículos no bairro Parque Náutica da Cantareira, por volta das 11h.

A Sabesp pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que prestará assistência aos afetados e ressarcirá os prejuízos.