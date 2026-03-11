Uma mulher de 33 anos foi presa na segunda-feira (9) pela Polícia Civil em Gravataí (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, após exames indicarem a presença de cocaína na urina da filha dela, de 3 anos.

O caso é de setembro do ano passado. Desde então, a suspeita estava foragida e tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.

"A criança foi passar um final de semana com a mãe e, quando o pai foi buscá-la, notou que ela estava grogue, com comportamento incomum, e a levou ao hospital", disse a delegada Amanda Andrade, responsável pelo caso.