11 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CASO DA PM GISELE

VÍDEO mostra coronel apontando arma para a própria cabeça

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo obtido pela Record/Facebook
O conteúdo das imagens veio à tona durante a apuração da morte da agente.
O conteúdo das imagens veio à tona durante a apuração da morte da agente.

Imagens exibidas pelo programa Fala Brasil, da Record mostram o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto apontando uma arma contra a própria cabeça após receber mensagem relacionada ao término do relacionamento com a policial militar Gisele Alves Santana. O conteúdo veio à tona durante a apuração da morte da agente.

Leia mais: Coronel fala pela 1ª vez sobre morte da esposa PM; VÍDEO

De acordo com a reportagem, o material integra o conjunto de elementos analisados na investigação. A Polícia aguarda a conclusão de laudo pericial que pode ajudar a esclarecer quem efetuou o disparo que matou Gisele, encontrada com um tiro na cabeça.

O caso segue sob investigação das autoridades.

Com informações do R7

Comentários

Comentários