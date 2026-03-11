Imagens exibidas pelo programa Fala Brasil, da Record mostram o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto apontando uma arma contra a própria cabeça após receber mensagem relacionada ao término do relacionamento com a policial militar Gisele Alves Santana. O conteúdo veio à tona durante a apuração da morte da agente.

Leia mais: Coronel fala pela 1ª vez sobre morte da esposa PM; VÍDEO

De acordo com a reportagem, o material integra o conjunto de elementos analisados na investigação. A Polícia aguarda a conclusão de laudo pericial que pode ajudar a esclarecer quem efetuou o disparo que matou Gisele, encontrada com um tiro na cabeça.