Subiu para 129 o números de casos confirmados de mpox no Brasil desde o início de 2026, segundo o painel de monitoramento para a doença, do Ministério da Saúde, atualizado na última quinta-feira (5).

São Paulo encabeça a lista, com 86 confirmações - 66% do total. Em seguida aparecem Rio de Janeiro (19), Roraima (10), Minas Gerais (7), Rio Grande do Norte (3), Rio Grande do Sul (3) e Paraná (2). Sergipe, Santa Catarina, Paraíba, Goiás, Ceará e Distrito Federal têm 1 caso cada.

O número de casos mais que dobrou entre a segunda quinzena de fevereiro e a última quinta-feira. Além das confirmações, há 570 casos sob investigação, e 7 classificados como prováveis. O país ainda não registrou óbitos pela doença neste ano. Em 2025, foram contabilizados 1.079 casos e dois óbitos.