Um policial de Baltimore e um suspeito foram baleados hoje durante um tiroteio perto da sinagoga Agudath Israel de Baltimore, nos Estados Unidos.

Polícia esclareceu que houve um incidente com atirador ativo. O caso aconteceu no quarteirão 6200 da Park Heights Avenue, perto da sinagoga, por volta das 12h30 (13h30, no horário de Brasília).