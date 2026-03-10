Forças israelenses lançaram uma nova série de bombardeios contra o sul e o leste do Líbano, em meio à escalada do confronto com o Hezbollah e ao contexto da ofensiva conjunta de Israel e Estados Unidos contra o Irã.

Leia mais: Dólar cai para R$ 5,16 após Trump indicar possível fim da guerra

Dois ataques aéreos atingiram a cidade de Tiro, no sul do país, após o Exército israelense alertar moradores de Tiro e Sidon para deixarem áreas próximas a possíveis alvos. Também houve registros de bombardeios em localidades como Almajadel, Chaqra, Srifa e na região do Vale do Bekaa, além de ataques nas proximidades de Ansariya, Bint Jbeil e Ainatha. Segundo a agência oficial libanesa, quatro pessoas morreram no distrito de Bint Jbeil.