Forças israelenses lançaram uma nova série de bombardeios contra o sul e o leste do Líbano, em meio à escalada do confronto com o Hezbollah e ao contexto da ofensiva conjunta de Israel e Estados Unidos contra o Irã.
Dois ataques aéreos atingiram a cidade de Tiro, no sul do país, após o Exército israelense alertar moradores de Tiro e Sidon para deixarem áreas próximas a possíveis alvos. Também houve registros de bombardeios em localidades como Almajadel, Chaqra, Srifa e na região do Vale do Bekaa, além de ataques nas proximidades de Ansariya, Bint Jbeil e Ainatha. Segundo a agência oficial libanesa, quatro pessoas morreram no distrito de Bint Jbeil.
A imprensa local informou ainda que o padre maronita Pierre al-Rahi morreu após disparos de tanque israelense na vila de Qlayaa, no sul do Líbano. De acordo com o jornal L’Orient-Le Jour, ele foi atingido quando tentava prestar ajuda após um ataque contra a casa de um casal.
O confronto entre Israel e o Hezbollah se intensificou após a morte do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, durante ataques realizados na semana passada. Desde então, confrontos foram registrados no leste libanês e em outras regiões do país, incluindo a capital, Beirute.
O Exército israelense informou ter atingido, na última semana, 30 instalações da associação Al-Qard al-Hasan, vinculada ao Hezbollah. A entidade já havia sido alvo de ataques em outubro de 2024.
O Hezbollah, por sua vez, afirmou ter realizado ataques com mísseis e foguetes contra alvos em Israel, incluindo uma base de drones próxima à cidade de Safad e um quartel na região de Yiftah. Segundo o serviço de emergência israelense Magen David Adom, ao menos 16 pessoas ficaram feridas em um ataque no centro de Israel.
A União Europeia pediu a retomada do cessar-fogo firmado em novembro de 2024. A chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, instou o Hezbollah a interromper ações contra Israel e solicitou que Israel suspenda as operações no Líbano, alertando para risco de agravamento da crise humanitária.
De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, ao menos 486 pessoas morreram desde o início da nova ofensiva israelense na semana passada.
Com informações do Al Jazeera.