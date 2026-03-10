Uma mãe de 33 anos foi presa por suspeita de abusar das próprias filhas e divulgar os crimes na internet, em Duque de Caxias, na região da Baixada Fluminense (RJ).

Mulher é suspeita de abusar das filhas de nove e quatro anos. Ela foi presa hoje durante a Operação Guardiões deflagrada pela Polícia Federal.