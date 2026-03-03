Três adultos foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido sob suspeita de participar do estupro de duas meninas de 13 anos em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro, neste domingo (8). A Polícia Civil procura por um quinto homem que teria envolvimento no crime.

Os três adultos foram autuados pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas.