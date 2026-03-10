O PL rompeu com o governador Ibaneis Rocha (MDB) e propôs, nesta terça-feira (10), uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara Legislativa do Distrito Federal para investigar a fraude do Banco Master, que envolve o BRB (Banco de Brasília).

A decisão foi tomada após a notícia de um contrato entre o escritório de advocacia de Ibaneis com um fundo da Reag Investimentos, investigada no contexto das fraudes do Master. O governador é considerado o principal alvo do pedido de CPI.