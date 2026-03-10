O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) informou que alcançou o número mínimo de apoios para protocolar pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no caso Master. Ao todo, 35 dos 81 senadores assinaram o requerimento.

Leia mais: Mensagens entre Vorcaro e Moraes atiçam oposição contra o juiz

Pelo regimento, a abertura de CPI exige o apoio de um terço dos integrantes da Casa. Apesar disso, a instalação depende de articulação política. Vieira afirmou que continuará buscando mais assinaturas antes de protocolar o pedido.