INVESTIGAÇÃO

Senador reúne assinaturas para abrir CPI sobre Toffoli e Moraes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/agenciadenoticias.ms.gov.br
Pelo regimento, a abertura de CPI exige o apoio de um terço dos integrantes da Casa.
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) informou que alcançou o número mínimo de apoios para protocolar pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no caso Master. Ao todo, 35 dos 81 senadores assinaram o requerimento.

Leia mais: Mensagens entre Vorcaro e Moraes atiçam oposição contra o juiz

Pelo regimento, a abertura de CPI exige o apoio de um terço dos integrantes da Casa. Apesar disso, a instalação depende de articulação política. Vieira afirmou que continuará buscando mais assinaturas antes de protocolar o pedido.

Segundo o parlamentar, uma comissão com objeto específico poderia contornar entraves jurídicos. Em decisões recentes, o STF negou a convocação de depoentes e o acesso a informações por parte de colegiados como a CPI do Crime Organizado e a CPMI do INSS, sob o entendimento de que não havia delimitação clara sobre eventual relação de ministros com o caso.

Confira a lista dos senadores que assinaram o pedido:

  1. Sen. Alessandro Vieira - MDB/SE

  2. Sen. Astronauta Marcos Pontes - PL/SP

Sen. Eduardo Girão - NOVO/CE

  • Sen. Magno Malta - PL/ES

  • Sen. Luis Carlos Heinze - PP/RS

  • Sen. Sergio Moro - UNIAO/PR

  • Sen. Esperidião Amin - PP/SC

  • Sen. Carlos Portinho - PL/RJ

  • Sen. Styvenson Valentim - PSDB/RN

  • Sen. Marcio Bittar - PL/AC

  • Sen. Plinio Valerio - PSDB/AM

  • Sen. Jaime Bagattoli - PL/RO

  • Sen. Oriovisto Guimarães - PSDB/PR

  • Sen. Damares Alves - REPUBLICANOS/DF

  • Sen. Cleitinho - REPUBLICANOS/MG

  • Sen. Hamilton Mourão - REPUBLICANOS/RS

  • Sen. Vanderlan Cardoso - PSD/GO

  • Sen. Jorge Kajuru - PSB/GO

  • Sen. Margareth Buzetti - PP/MT

  • Sen. Alan Rick - REPUBLICANOS/AC

  • Sen. Wilder Morais - PL/GO

  • Sen. Izalci Lucas - PL/DF

  • Sen. Mara Gabrilli - PSD/SP

  • Sen. Marcos do Val - PODEMOS/ES

  • Sen. Rogerio Marinho - PL/RN

  • Sen. Flávio Arns - PSB/PR

  • Sen. Laércio Oliveira - PP/SE

  • Sen. Dr. Hiran - PP/RR

  • Sen. Flávio Bolsonaro - PL/RJ

  • Sen. Nelsinho Trad - PSD/MS

  • Sen. Marcos Rogério - PL/RO

  • Sen. Wellington Fagundes - PL/MT

  • Sen. Carlos Viana - PODEMOS/MG

  • Sen. Efraim Filho - UNIAO/PB

  • Sen. Tereza Cristina - PP/MS

    • Com informações do SBT News.

    Comentários

    Comentários