O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) informou que alcançou o número mínimo de apoios para protocolar pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no caso Master. Ao todo, 35 dos 81 senadores assinaram o requerimento.
Pelo regimento, a abertura de CPI exige o apoio de um terço dos integrantes da Casa. Apesar disso, a instalação depende de articulação política. Vieira afirmou que continuará buscando mais assinaturas antes de protocolar o pedido.
Segundo o parlamentar, uma comissão com objeto específico poderia contornar entraves jurídicos. Em decisões recentes, o STF negou a convocação de depoentes e o acesso a informações por parte de colegiados como a CPI do Crime Organizado e a CPMI do INSS, sob o entendimento de que não havia delimitação clara sobre eventual relação de ministros com o caso.
Confira a lista dos senadores que assinaram o pedido:
-
Sen. Alessandro Vieira - MDB/SE
-
Sen. Astronauta Marcos Pontes - PL/SP
-
Sen. Eduardo Girão - NOVO/CE
Sen. Magno Malta - PL/ES
Sen. Luis Carlos Heinze - PP/RS
Sen. Sergio Moro - UNIAO/PR
Sen. Esperidião Amin - PP/SC
Sen. Carlos Portinho - PL/RJ
Sen. Styvenson Valentim - PSDB/RN
Sen. Marcio Bittar - PL/AC
Sen. Plinio Valerio - PSDB/AM
Sen. Jaime Bagattoli - PL/RO
Sen. Oriovisto Guimarães - PSDB/PR
Sen. Damares Alves - REPUBLICANOS/DF
Sen. Cleitinho - REPUBLICANOS/MG
Sen. Hamilton Mourão - REPUBLICANOS/RS
Sen. Vanderlan Cardoso - PSD/GO
Sen. Jorge Kajuru - PSB/GO
Sen. Margareth Buzetti - PP/MT
Sen. Alan Rick - REPUBLICANOS/AC
Sen. Wilder Morais - PL/GO
Sen. Izalci Lucas - PL/DF
Sen. Mara Gabrilli - PSD/SP
Sen. Marcos do Val - PODEMOS/ES
Sen. Rogerio Marinho - PL/RN
Sen. Flávio Arns - PSB/PR
Sen. Laércio Oliveira - PP/SE
Sen. Dr. Hiran - PP/RR
Sen. Flávio Bolsonaro - PL/RJ
Sen. Nelsinho Trad - PSD/MS
Sen. Marcos Rogério - PL/RO
Sen. Wellington Fagundes - PL/MT
Sen. Carlos Viana - PODEMOS/MG
Sen. Efraim Filho - UNIAO/PB
Sen. Tereza Cristina - PP/MS
Com informações do SBT News.