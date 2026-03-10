A Polícia Federal prendeu um delegado e dois policiais civis do Rio de Janeiro nesta terça-feira (10), na segunda fase de uma operação que envolve suspeitas de envolvimento de autoridades com o crime organizado no estado.

A primeira fase da operção, que aconteceu nesta segunda-feira (9), prendeu o delegado federal Fabrizio Romano sob suspeita no caso envolvendo o ex-deputado TH Joias, ligado ao Comando Vermelho.