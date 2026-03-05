Uma operação conjunta do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e da PF (Polícia Federal) contra um suposto esquema de corrupção na Polícia Civil paulista cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e outros 11 mandados de prisão na manhã desta quinta-feira (5).

Leia mais: SP: Policial saca arma para separar briga de duas alunas; VÍDEO

Batizada de operação Baazar, a ação tem por objetivo, segundo o MP-SP, desarticular "um amplo e estruturado esquema de corrupção policial voltado à proteção de uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais".