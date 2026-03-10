O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa segunda-feira (9) que o Brasil precisa reforçar sua preparação na área de defesa como forma de evitar vulnerabilidades estratégicas que, segundo ele, poderiam resultar em invasões ao território nacional. A declaração sucedeu o encontro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, no Palácio do Planalto, em Brasília, em meio a um cenário internacional considerado tenso por conflitos em diversas regiões.

Leia mais: Brasil tenta evitar que EUA classifiquem facções como terroristas

Lula destacou que a América do Sul é historicamente uma região pacífica e que o Brasil não dispõe de armamentos nucleares, mas defendeu que países como o Brasil e a África do Sul alinhem esforços na área de defesa para garantir sua soberania. “Se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente”, disse o presidente, apontando para a importância de ampliar a cooperação e a produção própria de equipamentos estratégicos, em vez de depender de fornecedores externos.