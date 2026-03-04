A estudante Alana Anísio Rosa, 20, que foi esfaqueada ao negar pedido de namoro de um rapaz em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, recebeu alta hospitalar na manhã de hoje após passar 28 dias internada.

Alana deixou o hospital em uma cadeira de rodas e ainda está com os dois braços enfaixados. Vídeo publicado pela mãe dela, Jaderluce Anísio de Oliveira, mostra que a jovem tem marcas de perfurações nos braços, região onde foi mais golpeada pelo suspeito.

Estudante foi aplaudida pela equipe médica ao sair do Hospital e Clínica São Gonçalo. Do lado de fora da unidade de saúde, pessoas vestidas de branco aguardavam sua saída e fizeram pedidos por justiça.