O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve deixar o cargo na próxima semana para concorrer ao governo de São Paulo, apurou o blog da jornalista Ana Flor, da Globonews. A saída está prevista para quinta-feira (19), dentro do prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral.

Pelas regras, ministros que pretendem disputar eleições precisam deixar a função até seis meses antes do pleito, prazo que se encerra no início de abril. Segundo fontes próximas ao ministro, ele aceitou pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.