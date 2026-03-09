O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve deixar o cargo na próxima semana para concorrer ao governo de São Paulo, apurou o blog da jornalista Ana Flor, da Globonews. A saída está prevista para quinta-feira (19), dentro do prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral.
Leia mais: Lula convence Haddad a disputar o governo de SP, diz podcast
Pelas regras, ministros que pretendem disputar eleições precisam deixar a função até seis meses antes do pleito, prazo que se encerra no início de abril. Segundo fontes próximas ao ministro, ele aceitou pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.
Haddad deve enfrentar o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A avaliação no entorno do governo é que o cenário presidencial, especialmente após pesquisa do Datafolha divulgada no sábado (7), tornou-se mais competitivo, com projeções de segundo turno apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro.
De acordo com levantamento do Datafolha divulgado no domingo (8), Haddad aparece com 31% das intenções de voto na corrida estadual, atrás de Tarcísio, que tem 44%. Ainda assim, o ministro registra desempenho superior ao de outros nomes cogitados pelo governo, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e a ministra Simone Tebet (MDB).
Com informações do g1.