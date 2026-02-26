O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a viagem à Ásia para bater o martelo: quer Fernando Haddad candidato do partido ao governo de São Paulo em 2026 - e conseguiu convencê-lo. As informações são do podcast A Hora, dos jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, publicadas pelo UOL na noite desta quinta-feira, 26.

Haddad resistia. Segundo a publicação, diante do favoritismo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve disputar a reeleição, o ministro avaliava que entrar novamente na corrida ao Palácio dos Bandeirantes seria ir “para o sacrifício”. Lula insistiu. E venceu a resistência.

A decisão mexe diretamente no tabuleiro de Tarcísio, observa os jornalistas. No entorno do governador, a avaliação era de que, se Haddad optasse pelo Senado, estaria praticamente eleito. No governo, seria um adversário mais previsível; no Senado, um risco maior.