O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a viagem à Ásia para bater o martelo: quer Fernando Haddad candidato do partido ao governo de São Paulo em 2026 - e conseguiu convencê-lo. As informações são do podcast A Hora, dos jornalistas Thais Bilenky e José Roberto de Toledo, publicadas pelo UOL na noite desta quinta-feira, 26.
Haddad resistia. Segundo a publicação, diante do favoritismo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve disputar a reeleição, o ministro avaliava que entrar novamente na corrida ao Palácio dos Bandeirantes seria ir “para o sacrifício”. Lula insistiu. E venceu a resistência.
A decisão mexe diretamente no tabuleiro de Tarcísio, observa os jornalistas. No entorno do governador, a avaliação era de que, se Haddad optasse pelo Senado, estaria praticamente eleito. No governo, seria um adversário mais previsível; no Senado, um risco maior.
Hoje, a chapa de Tarcísio tem o deputado Guilherme Derrite (PP) como pré-candidato ao Senado, mas a vaga do PL segue indefinida. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro - legenda do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República - também pressiona para indicar o vice, posto atualmente ocupado por Felicio Ramuth, do PSD de Gilberto Kassab.
Para Haddad, o desafio será repetir o desempenho na capital paulista, onde venceu Tarcísio em 2022. São Paulo é peça central no projeto nacional de Lula na corrida pelo reeleição - e o presidente decidiu que quer seu ministro da Fazenda novamente no front.
Em nota ao podcast, Haddad afirmou que não tratou do tema eleitoral com Lula durante a viagem.