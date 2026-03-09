De acordo com a Climatempo, o sistema chega com força acima do normal para esta época do ano e altera a circulação de ventos, favorecendo o aumento da umidade e a formação de áreas de instabilidade. A combinação entre ar quente e úmido e regiões de baixa pressão no interior do país reforça a condição para pancadas frequentes e, em alguns pontos, intensas.

A passagem de uma frente fria nesta semana pela costa do Sudeste muda o tempo e encerra o período de calor intenso nos próximos dias, com previsão de chuva volumosa em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil.

Entre 9 e 13 de março, os maiores acumulados no Sudeste são esperados no litoral e no interior de São Paulo, na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas, na Zona da Mata, na Grande Belo Horizonte e em áreas do Sul e da Região Serrana do Rio de Janeiro. Há risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios, especialmente onde já choveu forte no início do mês.

No Centro-Oeste, a previsão indica chuva recorrente em todos os estados e no Distrito Federal, com volumes mais elevados no leste e nordeste de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do estado, além do oeste e sul de Mato Grosso e do sul de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros.

A maior presença de nuvens e as precipitações devem amenizar o calor intenso registrado recentemente, quando os termômetros chegaram a marcar entre 36°C e 38°C em áreas próximas à fronteira com o Paraguai.