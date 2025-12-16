O alvo da prisão é Macário Ramos Júdice Neto, magistrado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Ele foi detido em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo apuração, foi Macário quem expediu, em setembro, o mandado de prisão do então deputado estadual conhecido como TH Joias, investigado na Operação Zargun.

Um desembargador federal foi preso nesta terça-feira (16) durante a segunda fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal para apurar o vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun. A ação cumpre mandado de prisão e dez de busca e apreensão, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além da prisão do desembargador, a PF realiza buscas contra o deputado estadual licenciado Rodrigo Bacellar (União Brasil), presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Bacellar já havia sido preso na primeira fase da investigação, mas foi solto após decisão do plenário da Alerj, seguindo o rito constitucional. Também há diligências no Espírito Santo.

A investigação aponta que Bacellar vazou informações sigilosas da Operação Zargun, que apura crimes como tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo o ex-deputado TH Joias, suspeito de ligação com o Comando Vermelho. Segundo a Polícia Federal, o vazamento permitiu a destruição de provas e dificultou o cumprimento dos mandados judiciais.

Na decisão que determinou a prisão inicial de Bacellar, o ministro Alexandre de Moraes afirmou haver indícios de atuação para obstruir investigações e de envolvimento com organização criminosa. Apesar da soltura, Bacellar está submetido a medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica. Ele se licenciou do mandato um dia após deixar a prisão.