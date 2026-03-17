Os cuidados paliativos ainda são, muitas vezes, associados apenas à fase final da vida. Na prática, eles começam desde o diagnóstico de doenças graves, crônicas ou que ameaçam a vida, com foco no alívio do sofrimento físico, emocional e espiritual do paciente. Esse acompanhamento pode, e deve, acontecer também no domicílio. A experiência da Palliative Care mostra que o cuidado em casa permite uma atuação mais próxima, contínua e integrada, respeitando a rotina, os desejos e os vínculos do paciente. Além disso, a observação diária de sinais clínicos sutis ajuda a prevenir agravamentos e internações desnecessárias, contribuindo para mais conforto e dignidade ao longo de todo o tratamento.