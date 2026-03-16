Tecnologia e ciência têm papel central na estética regenerativa. De acordo com a dermatologista Dra. Mônica Felici, protocolos menos invasivos e equipamentos de energia mais precisos estimulam colágeno e melhoram viço e textura da pele. Esses recursos oferecem menor agressão aos tecidos, recuperação mais rápida e resultados alinhados à naturalidade.
16 de março de 2026
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