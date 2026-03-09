Um homem foi encontrado morto na manhã de sábado (7), na Rua da Península, no bairro Coophavilla II, em Campo Grande (MS). Ao lado do corpo, outro homem dormia na calçada.

Segundo informações apuradas pelo portal TopMídiaNews, os dois passaram a noite anterior tomando bebida alcoólica e, em seguida, deitaram na rua. Moradores estranharam o fato de um deles estar imóvel, com os olhos abertos, e acionaram a polícia.

Testemunhas relataram que tentaram acordar a vítima, mas não tiveram resposta e não observaram sinais aparentes de agressão. A dupla foi vista em frente ao Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro. Uma equipe do Samu foi chamada, assim como a Polícia Civil.