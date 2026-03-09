Uma auxiliar de cozinha de 33 anos foi agredida e ameaçada pelo ex-marido, de 27, na manhã desse domingo (8), Dia da Mulher, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande (MS).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem invadiu a residência, passou a agredi-la e ameaçou matar o gato de estimação da vítima. A mulher informou que possui medida protetiva contra o suspeito. Ao mencionar que acionaria a polícia, ele rasgou o documento e forçou-a a engolir o papel, sob ameaça de morte.

Durante as agressões, o autor mordeu o ombro da vítima e fez cortes superficiais com faca nos braços e nas costas. Ela também sofreu escoriações no pescoço e no rosto, além de ferimentos nos lábios. O suspeito ainda levou o celular da mulher.