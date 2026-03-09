Lideranças do centrão apontam erros do governo do presidente Lula (PT) e a crise institucional recente envolvendo o Banco Master como principais causas do avanço de Flávio Bolsonaro (PL) na pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (7). Essas figuras avaliam que o empate técnico é resultado mais de demérito do petista do que de mérito do senador.

Ouvidos sob reserva pela reportagem, eles afirmam que Lula começou mal o ano e avaliam que o governo foi tragado pela crise do Master com o STF (Supremo Tribunal Federal).