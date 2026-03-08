08 de março de 2026
Prefeito do Vale critica pichação, mas ignora homem caído no chão

Por | da Rede Sampi
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/@oyanlopes/Instagram
Na publicação, Yan Lopes afirma que pichações geram custos ao município.

Um vídeo publicado pelo prefeito de Caçapava (SP), Yan Lopes (Podemos), gerou repercussão nas redes sociais ao mostrar o gestor denunciando pichações em postes enquanto um homem aparece caído na calçada ao fundo, sem que ele mencione a situação.

Nas imagens, gravadas de dentro de um carro, o prefeito comenta frases pichadas em postes de iluminação, como declarações de amor, e critica o uso de patrimônio público para esse tipo de manifestação. Em determinado momento, o vídeo mostra um homem deitado na via, cuja identidade e estado de saúde não foram informados.

Na publicação, Yan Lopes afirma que pichações geram custos ao município e diz que pretende encaminhar à Câmara um projeto para elevar a multa aos responsáveis para até R$ 20 mil. Ele também diferencia grafite de pichação e incentiva moradores a denunciarem casos.

O vídeo, divulgado no sábado (7), acumulava cerca de 70 mil visualizações até este domingo (8) e recebeu críticas de usuários, que questionaram a ausência de menção ao homem caído.

A Prefeitura de Caçapava foi procurada para informar se a pessoa foi identificada e recebeu atendimento, mas não havia se manifestado até a última atualização. O espaço permanece aberto.

Com informações do Metrópoles.

