Um vídeo publicado pelo prefeito de Caçapava (SP), Yan Lopes (Podemos), gerou repercussão nas redes sociais ao mostrar o gestor denunciando pichações em postes enquanto um homem aparece caído na calçada ao fundo, sem que ele mencione a situação.

Nas imagens, gravadas de dentro de um carro, o prefeito comenta frases pichadas em postes de iluminação, como declarações de amor, e critica o uso de patrimônio público para esse tipo de manifestação. Em determinado momento, o vídeo mostra um homem deitado na via, cuja identidade e estado de saúde não foram informados.

Na publicação, Yan Lopes afirma que pichações geram custos ao município e diz que pretende encaminhar à Câmara um projeto para elevar a multa aos responsáveis para até R$ 20 mil. Ele também diferencia grafite de pichação e incentiva moradores a denunciarem casos.