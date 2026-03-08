Um atleta morreu neste domingo (8) após sofrer parada cardiorrespiratória durante a prova do Ironman 70.3 Curitiba, na capital paranaense. A identidade não foi divulgada.

Segundo a organização, ele passou mal na etapa de ciclismo. A equipe médica que acompanhava o percurso realizou os primeiros atendimentos no local, e o participante foi levado a um hospital em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, mas não resistiu.

Em nota, os organizadores lamentaram a morte e informaram que prestam apoio à família.