A avaliação da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo melhorou, sendo considerada ótima ou boa por 45% dos paulistas, mostra nova pesquisa Datafolha. Em abril do ano passado, data do levantamento anterior, a mesma porcentagem era de 41%.

Outros 31% avaliam o governo como regular (eram 33%) e 20%, como ruim ou péssimo (eram 22%). Uma parcela de 4% não opinou.

A pesquisa foi realizada entre os últimos dias 3 e 5 de março. Foram 1.608 entrevistas em todo o estado de São Paulo, distribuídas em 71 municípios, com a população de 16 anos ou mais. A margem de erro máxima para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE: BR-06798/2026 e SP-04136/2026.