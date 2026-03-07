A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o pagamento da indenização à criança e à mãe dela. O caso foi considerado encerrado em agosto, depois que o influenciador não apresentou defesa no prazo.

O influenciador digital Pedro Henrique Frade, o Orochinho, afirmou que não tem condições de pagar a indenização de R$ 70 mil determinada pela Justiça após ser condenado por ridicularizar a imagem de uma bebê em um vídeo publicado na internet.

Meses depois, porém, Orochinho informou que não recebeu a intimação judicial e pediu a anulação da sentença para poder se manifestar no processo. A defesa aguarda decisão sobre o pedido, enquanto a condenação continua válida, com correção monetária e juros.

Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o youtuber comentou o caso e fez um apelo ao magistrado, dizendo que não possui o valor exigido. Ele também afirmou que algumas frases atribuídas a ele no processo teriam sido retiradas de contexto.

Na decisão, o juiz Ricardo Dal Pizzol entendeu que o vídeo funcionou como um “catalisador de ofensas” contra a criança, que já era alvo de comentários nas redes sociais.