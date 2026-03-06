Homens armados invadiram um santuário e sequestraram o diácono na noite de ontem (5) em Campina Grande.

Leia mais: Menina é sequestrada e morta sem ter relação com envolvidos

Cerca de 20 pessoas que estavam na igreja foram amarradas com abraçadeiras e feitas reféns. O caso aconteceu durante um momento de oração no Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, no bairro dos Cuités, por volta das 19h.