Um homem de 44 anos foi sequestrado e lançado no Rio Piracicaba depois de ser acusado de importunar sexualmente a própria sobrinha, de 16 anos e grávida, durante uma festa de família no bairro Jardim São Francisco, em Piracicaba (SP), informou o portal Metrópoles.

De acordo com o registro policial, o homem tomou bebida alcoólica e tocou no cabelo e corpo da adolescente. Assustada, ela contou ao companheiro, de 32 anos, que foi ao local acompanhado de um amigo de 17.