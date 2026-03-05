Um homem de 44 anos foi sequestrado e lançado no Rio Piracicaba depois de ser acusado de importunar sexualmente a própria sobrinha, de 16 anos e grávida, durante uma festa de família no bairro Jardim São Francisco, em Piracicaba (SP), informou o portal Metrópoles.
De acordo com o registro policial, o homem tomou bebida alcoólica e tocou no cabelo e corpo da adolescente. Assustada, ela contou ao companheiro, de 32 anos, que foi ao local acompanhado de um amigo de 17.
Segundo a polícia, os dois agrediram o suspeito, amarraram suas mãos e pés, colocaram-no no porta-malas de um carro, feriram-no com uma faca e o atiraram no rio. Em depoimento, o adulto afirmou que pretendia matar o homem.
Mesmo ferido, o suspeito conseguiu se soltar e pedir ajuda. Ele foi socorrido por equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Fornecedor de Cana (HFC), onde foi internado.
Ainda sgundo o Metrópoles, após buscas, o companheiro da adolescente foi preso e o menor, apreendido no 2º Distrito Policial de Piracicaba. O caso é investigado como tentativa de homicídio e sequestro, enquanto o homem jogado no rio também deverá responder por importunação sexual.