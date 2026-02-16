A menina de oito anos levada por um homem depois de ele esfaquear a ex-companheira foi encontrada morta na noite de domingo (15), em área rural de São Manoel do Paraná, no noroeste do estado. O corpo estava próximo ao local onde o carro utilizado na fuga foi abandonado.

Segundo a Polícia Militar do Paraná, o suspeito, Daniel Luiz Ferrari, de 25 anos, morreu no mesmo dia após confronto com policiais e bombeiros que faziam buscas com cães farejadores. De acordo com a corporação, ele atacou as equipes com faca e foi atingido por disparos.