A menina de oito anos levada por um homem depois de ele esfaquear a ex-companheira foi encontrada morta na noite de domingo (15), em área rural de São Manoel do Paraná, no noroeste do estado. O corpo estava próximo ao local onde o carro utilizado na fuga foi abandonado.
Segundo a Polícia Militar do Paraná, o suspeito, Daniel Luiz Ferrari, de 25 anos, morreu no mesmo dia após confronto com policiais e bombeiros que faziam buscas com cães farejadores. De acordo com a corporação, ele atacou as equipes com faca e foi atingido por disparos.
A criança foi identificada como Miratzi Kairelis Perez Mejias. O desaparecimento foi registrado na quinta-feira (12), após o homem esfaquear a ex-companheira, de 39 anos, no abdômen. Conforme a investigação, ele também agrediu a ex-sogra, de 81 anos, e o filho da vítima, de dois anos, antes de fugir em um carro azul levando a menina, que não era filha dele nem da mulher atacada.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Paulo, em Cianorte, onde passou por cirurgia. Segundo a PM, nem ela e nem o bebê correm risco de morte.
O caso é tratado como tentativa de feminicídio e possível sequestro. A Polícia Civil instaurou inquérito, e a investigação segue sob sigilo.
*Com informações do G1