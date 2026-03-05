A guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã já começa a pressionar setores da economia brasileira e pode refletir no bolso do consumidor, com impacto em combustíveis, frete e até no preço dos alimentos.

Um dos principais efeitos será no petróleo. O barril do tipo Brent, referência internacional, saltou de 72 dólares para mais de 80 dólares em menos de três dias após o início do conflito. A alta aumenta a pressão por reajuste no diesel no Brasil, combustível essencial para o transporte rodoviário de cargas.