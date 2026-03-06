A Casa Branca publicou nas redes sociais um vídeo sobre a ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã que mistura imagens reais dos ataques com cenas do videogame de guerra Call of Duty.

A gravação, com pouco mais de um minuto, mostra momentos de um jogador acionando comandos para lançar bombas guiadas no jogo. Em seguida, aparecem imagens reais de caças decolando, mísseis sendo disparados e alvos sendo atingidos durante operações militares.