A Casa Branca publicou nas redes sociais um vídeo sobre a ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã que mistura imagens reais dos ataques com cenas do videogame de guerra Call of Duty.
A gravação, com pouco mais de um minuto, mostra momentos de um jogador acionando comandos para lançar bombas guiadas no jogo. Em seguida, aparecem imagens reais de caças decolando, mísseis sendo disparados e alvos sendo atingidos durante operações militares.
Enquanto os ataques aparecem na tela, o vídeo exibe pontuações típicas de jogos, como “+100”, associadas à destruição dos alvos. Em determinado momento, uma voz afirma: “estamos ganhando essa guerra”.
A publicação também traz a frase “cortesia do vermelho, branco e azul”, referência às cores da bandeira dos Estados Unidos.
Não é a primeira vez que o governo de Donald Trump utiliza elementos de videogames em campanhas ou publicações oficiais. Em outra postagem para recrutar agentes do serviço de imigração ICE, o presidente foi retratado em montagem com trajes inspirados no personagem principal do jogo Halo.
Com informações do SBT News