EUA X IRÃ

Casa Branca usa cenas de videogame em vídeo sobre guerra; VEJA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@WhiteHouse/X
A Casa Branca publicou nas redes sociais um vídeo sobre a ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã que mistura imagens reais dos ataques com cenas do videogame de guerra Call of Duty.

A gravação, com pouco mais de um minuto, mostra momentos de um jogador acionando comandos para lançar bombas guiadas no jogo. Em seguida, aparecem imagens reais de caças decolando, mísseis sendo disparados e alvos sendo atingidos durante operações militares.

Enquanto os ataques aparecem na tela, o vídeo exibe pontuações típicas de jogos, como “+100”, associadas à destruição dos alvos. Em determinado momento, uma voz afirma: “estamos ganhando essa guerra”.

A publicação também traz a frase “cortesia do vermelho, branco e azul”, referência às cores da bandeira dos Estados Unidos.

Não é a primeira vez que o governo de Donald Trump utiliza elementos de videogames em campanhas ou publicações oficiais. Em outra postagem para recrutar agentes do serviço de imigração ICE, o presidente foi retratado em montagem com trajes inspirados no personagem principal do jogo Halo.

Com informações do SBT News

