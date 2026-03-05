O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o dirigente petista Paulo Okamotto transferiram juntos R$ 873 mil para Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Parte do valor foi posteriormente aplicada pelo filho do presidente em fundos de investimento do Banco do Brasil, divulgou o portal Metrópoles, após acessar o conteúdo da quebra de sigilo de Lulinha.

Segundo registros bancários, Lula fez três transferências que somam R$ 721,3 mil: um depósito de R$ 384 mil em 22 de julho de 2022, enquanto outros dois — de R$ 244,8 mil e R$ 92,4 mil — foram feitos em 27 de dezembro de 2023, a partir de uma conta do presidente no Banco do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP).