O presidente Lula reagiu com espanto à decisão do ministro do STF André Mendonça que autorizou a quebra dos sigilos telefônico, bancário e telemático de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, no inquérito que apura a chamada “Farra do INSS”.
Segundo relatos de integrantes do Palácio do Planalto ao Metrópoles, o presidente procurou auxiliares após a divulgação da medida e conversou por telefone com o filho, que vive na Espanha. Durante a conversa, questionou o motivo da quebra de sigilo, já que, conforme assessores, Lulinha teria se colocado à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos.
Lula foi informado de que o pedido partiu da Polícia Federal em janeiro de 2026 e recebeu aval do ministro em fevereiro. O presidente orientou o filho a continuar colaborando com o Supremo Tribunal Federal. Aliados afirmam que Lulinha está disposto a viajar ao Brasil para depor, caso seja convocado.
Interlocutores também relatam que, apesar de Mendonça ter sido indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula não acredita que haverá perseguição na condução do caso.
Com informações do Metrópoles.