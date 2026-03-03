O presidente Lula reagiu com espanto à decisão do ministro do STF André Mendonça que autorizou a quebra dos sigilos telefônico, bancário e telemático de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, no inquérito que apura a chamada “Farra do INSS”.

Segundo relatos de integrantes do Palácio do Planalto ao Metrópoles, o presidente procurou auxiliares após a divulgação da medida e conversou por telefone com o filho, que vive na Espanha. Durante a conversa, questionou o motivo da quebra de sigilo, já que, conforme assessores, Lulinha teria se colocado à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos.