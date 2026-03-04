O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso nesta terça-feira (3) no Rio de Janeiro em cumprimento a mandado judicial por estupro de vulnerável.

Ele foi detido no apartamento em que vive, no bairro do Flamengo, Zona Sul da capital fluminense. Ele foi conduzido por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) até uma delegacia da Polícia Civil.

O processo teve início em 2022. Conforme as investigações, Dumont levou para dentro de seu imóvel um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava na porta do prédio. Moradores acionaram a polícia e relataram que a criança já tinha ao local em outras ocasiões.