Segundo o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento. Nove conseguiram deixar o local, pois não estavam na área afetada pela queda da estrutura.

O desabamento de um prédio em Belo Horizonte onde funcionava um asilo deixou ao menos uma pessoa morta e outras 13 sob os escombros, na madrugada desta quinta-feira (5).

Outras 6 vitimas foram retiradas dos escombros com vida. Das 13 pessoas sob os escombros, as equipes de resgate conseguiram se comunicar com uma delas e atuam para a sua retirada.

O imóvel de quatro andares fica no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital mineira. O asilo ficava no 1º pavimento, acima de uma clínica de bronzeamento e abaixo da residência do proprietário do prédio e de uma academia de ginástica.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do dono do imóvel até a publicação da reportagem.